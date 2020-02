Dačić: Što pre vlada u Prištini da bi se nastavio dijalog

RTV pre 35 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Beograd želi da se što pre formira vlada u Prištini, kako bi bio nastavljen dijalog. "Mi želimo da se što pre formira vlada da bismo nastavili dijalog. Kada bismo mi birali ko bi trebalo da upravlja vladom Kosova, bilo bi drugačije, ali šta da radimo... tako je bilo i s prethodnim vladama i mi na to ne možemo da utičemo", rekao je Dačić na TV Hepi.

On je ipak izrazio nadu da će to ipak dovesti do stabilizacije prilika na KiM, odnosno da se otvori mogućnost da se ukinu takse na robu iz centralne Srbije i da se nastavi dijalog. Upitan kako komentariše izjednačavanje američkog izaslanika Ričarda Grenela prištinskih taksi s procesom povlačenja priznanja koji vodi Srbija, Dačić kaže da je to jedna njegova uobičajena floskula. "Predstavnici Prištine se žale svima. Od kada smo mi to počeli da radim, govorili su da