Direktor SZO se zakašljao tokom obraćanja, popio vodu pa rekao: "Ne brinite, nije koronavirus"

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejsus se tokom obraćanja izvršnom odboru SZO zakašljao.

On je prekinuo govor da popije vodu i zatim rekao: "Ne brinite, nije koronavirus". Od smrtonosnog koronavirusa u Kini je do sada umrla 361 osoba, a više od 17.000 ljudi zaraženo je virusom, koji je izbio u gradu Vuhan. Gebrejsus je naveo da je još 151 slučaj prijavljen u 23 druge zemalje, od Sjedinjenih Država do Japana, prenosi Rojters. On je izjavio i da nema potrebe da države u pokušaju da zaustave širenje koronavirusa preduzimaju mere koje "nepotrebno utiču na