Filmu "1917" nagrada BAFTA za najbolji film: Hoakin Finiks najbolji glumac

Film "1917" Sema Mendeza osvojio je u nedelju uveče u Londonu nagradu za najbolji film Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA).

Ta ratna drama pobedila je u sedam od devet kategorija u kojima je bila nominovana. Nagrada za najboljeg režisera takođe je pripala Mendezu. Pobedničko ostvarenje koje je Mendez zasnovao na iskustvima svog dede iz Prvog svetskog rata pobedilo je favorizovane filmove "Joker" (Džoker) Toda Filipsa, "The Irishman" (Irac) Martina Skorsezea i "Once upon a time... in Hollywood" (Bilo jednom u Holivudu) Kventina Tarantina. Za najboljeg glumca proglašen je američki glumac