RHMZ upozorava na zaokret! Sutra nagla promena vremena i jako zahlađenje! Skala pada za 20 stepeni

Kurir pre 2 sata

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra očekuje nagla promena vremena i jako zahlađenje, praćeno olujnim severozapadnim vetrom.

Sutra će se najniža temperatura kretati od 4 do 11 stepeni, najviša od 10 do 20 stepeni, a posle podne i uveče se očekuje nagli i osetan pad temperature. U toku noći utorak na sredu u centralnim i južnim delovima Srbije očekuje se mestimično stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm, a na planinama i više uz snežne nanose. Jače naoblačenje i zahlađenje s kišom do sredine dana zahvatiće sever Srbije, a posle podne i uveče brzo će se premeštati preko ostalih