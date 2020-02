Blažič MVP 18. kola ABA lige VIDEO

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Košarkaš Cedevita Olimpije Jaka Blažič najkorisniji je igrač (MVP) 18. kola ABA lige.

Blažič je predvodio ljubljanski tim do pobede protiv FMP-a (100:105) sa 27 poena, pet asistencija, četiri skoka i dve ukradene lopte za 34 minuta, uz indeks korisnosti od 32. To je najveći indeks korisnosti u 18. kolu regionalne lige. On je i najbolji strelac kola, dok su najbolji skakači braća Lukovići - Marko iz Kopera i Uroš iz Mornara sa po 11 uhvaćenih skokova. Najviše asistencija, 11, imao je košarkaš Cedevita Olimpije Kodi Miler Mekintajer, dok su po tri