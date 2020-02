Amerikanac sa broda-karantina: Testiraju nas, čekamo instrukcije japanske vlade

B92 pre 44 minuta | Tanjug

Vašington -- Amerikanac Spenser Ferenbaher, jedan od 3.700 putnika na luksuznom kruzeru "Dajmond prinses" na kome je registrovan koronavirus, opisao je situaciju na brodu.

On je u kratkom razgovoru s novinarom CNN-a opisao situaciju na brodu, koji je zadržan do daljeg u vodama kod japanske luke Jokohama. Kruzer je pretvoren u karantin nakon što je testiranjem utvrđeno da je 10 putnika zaraženo koronavirusom. Ferenbaher je građanin SAD, s prebivalištem u Fort Lengliju, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, koji studira u kineskom Tijandžinu. On je rekao novinaru CNN-a da je jutros u 08.15 sati po lokalnom vremenu kapetan