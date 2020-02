Ne mogu se menjati pravila igre dok je igra toku"

B92 pre 42 minuta | Beta

Komesar za proširenje Oliver Varhelji u obraćanju Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta govorio je o pristupnom procesu Srbije i Crne Gore.

On je tokom obraćanja ponovio da se u nastavku pristupnog procesa za Srbiju i Crnu Goru ne mogu menjati pravila igre dok je igra u toku, ali da im se ostavlja mogućnost da se same priključe novim pravilima i ubrzaju dinamiku pristupanja. "Ako žele da ubrzaju ekonomske reforme, mogu to da učine kroz sistem klastera", kazao je Varhelji. Varhelji je predstavljajući novu metodologiju procesa pristupanja objasnio evropskim poslanicima "političku ponudu" zemljama u