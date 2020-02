"To ne može biti polazna tačka za rešavanje problema": Kurti: Pristup Srbije "i mi moramo dobiti nešto" neće dovesti do sporazuma

Blic pre 26 minuta | Tanjug

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je večeras da ne može biti sporazuma sa Srbijom, ako je njen pristup da i ona u pregovorima mora nešto da dobije. - Pristup Srbije ''i mi moramo dobiti nešto'', neće dovesti do sporazuma. To ne može biti polazna tačka za rešavanje problema. Nismo ovde da nadoknađujemo apetite, već da zacelimo rane - rekao je Kurti za RTK. On je rekao da s takvim pristupom ne može da se nađe rešenje, ali je dodao da