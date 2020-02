Upozorenje RHMZ: Stiglo zahlađenje, širom Srbije jak olujni vetar, očekuje se snežni pokrivač visine i do 20 centimetara

Blic pre 6 sati | Tanjug , M. R.

Danas će biti znatno hladnije, oblačno i vetrovito, na severu mestimično s kišom i susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom.

RHMZ upozorava i na pojavu olujnog vetra i snega, a temperatura do osam stepeni. U nižim predelima centralne i južne Srbije doći će do stvaranja snežnog pokrivača, a na planinama do povećanja njegove visine. Duvaće jak i olujni severozapadni vetar, uz stvaranje snežnih nanosa u planinskim predelima. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavljeno je upozorenje za područje Srbije na olujni vetar i sneg. - Na juguzapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u