Kakvo nas vreme čeka narednih 7 dana! Biće svega: mraza, snega, kiše, a onda na stiže otopljenje!

Kurir pre 34 minuta

Sutra nas ujutro očekuje slab do umeren mraz, a veći deo dana biće pretežno sunčano, samo ujutro na jugu i jugoistoku Srbije biće oblačno sa slabim snegom.

Uveče novo postepeno naoblačenje, tokom noći ponegde u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Vetar umeren i jak, severozapadni, tokom dana u daljem slabljenju. Jutarnja temperatura od -5 do 1, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, a na širem području grada umeren. Tokom dana pretežno sunčano uz umeren, a još ujutro i kratkotrajno jak severozapadni vetar, koji će tokom dana biti u daljem slabljenju. Jutarnja temperatura od -5 do -3,