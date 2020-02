Kurti: Ne može Srbija da traži nešto zauzvrat u pregovorima

RTV pre 8 sati | Tanjug

PRIŠTINA - Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da ne može biti sporazuma sa Srbijom, ako je njen pristup da i ona u pregovorima mora nešto da dobije.

"Pristup Srbije "i mi moramo dobiti nešto", neće dovesti do sporazuma. To ne može biti polazna tačka za rešavanje problema. Nismo ovde da nadoknađujemo apetite, već da zacelimo rane", rekao je sinoć Kurti za RTK. On je rekao da s takvim pristupom ne može da se nađe rešenje, ali je dodao da se zajedno sa zapadnim državama može stvoriti kontekst u kome se može naći rešenje. Vulin: Kurti beži od pregovora Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je danas da premijer