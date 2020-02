Đorđević: Ko pokuša da slomi mač, poseče se na njega

B92 pre 55 minuta | B92

Aleksandar Đorđević, trener košarkaša Virtusa, čestitao je Partizanu na pobedi u pretposlednjem kolu Top 16 faze Evrokupa.

Virtus je poražen na domaćem terenu, prvi put ove sezone, pa mu sada predstoji borba sa Darušafakom u poslednjem kolu za četvrtfinale Evrokupa. Đorđević je naglasio da će o meču odluke (koji se igra naredne nedelje) razmišljati kada za to dođe vreme. "Nešto drugo nas sutra čeka, ali Darušafaka je do tada na čekanju. Košarka je takva, Partizan je došao do poena posle brzog napada na kraju i to nas je koštalo", rekao je Đorđević. Virtus je imao i 15 poena prednosti u