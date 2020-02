Šešelj o incidentu: Aktivisti na relativno pristojan način izgurani

B92 pre 53 minuta | Tanjug

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj komentarisao je u parlamentu incident na promociji njegove knjige "U Srebrenici nije bilo genocida".

On je naveo da su aktivisti Fonda za humanitarno pravo došli da ometaju skup, što, kako je rekao, radikali ne dozvoljavaju. Šešelj je rekao da su aktivisti bili "izgurani na relativno pristojan način". "Na skup su došli oni koji tvrde da se u Srebrenici dogodio genocid. Znate da su po našem mišljenju u tom slučaju sva sredstva dozvoljena. Žene ne tučemo, one su na relativno pristojan način izgurane, povreda nije bilo, a ako ih je i bilo, to znači da su se opirale",