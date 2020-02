Kirk Daglas preminuo u 103. godini: „Ovo je tužan dan za Holivud“

BBC News pre 1 sat

Getty Images Kirk Daglas, 1955. godine- bio je ikona zlatnog Holivuda

Glumac Kirk Daglas, legenda bioskopskih sala, preminuo je u 103. godini.

Pozorišni i filmski glumac je poznat po brojnim ulogama, poput glavne role u klasiku Spartak.

Rođen je u Njujorku 1916. godine, a slavu je stekao tokom zlatnog doba Holivuda. Prvi put je nominovan za Oskara za ulogu u filmu Šampion1949. godine.

Getty Images Kirk je 1947. godine snimio film Crnina priliči Elektri sa Rozalindom Rasel

Bio je i otac glumca Majkla Daglasa, dobitnika Oskara.

„S velikom tugom saopštavamo da je nas je Kirk Daglas napustio danas", rekao je Majkl u izjavi.

„Za svet - on je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filma... ali meni i mojoj braći Džoelu i Piteru, on je jednostavno bio tata.

„Završiću rečima koje sam mu uputio za njegov poslednji rođendan, koje će zauvek biti istina. Tata, mnogo te volim i jako sam ponosan što sam tvoj sin".

Majklova supruga, glumica Ketrin Zeta Džons je objavila fotografiju na kojoj su zajedno, napisavši: „Voleću te do kraja života. Već mi nedostaješ".

Getty Images Majkl Daglas sa ocem 1965. godine

Ikona koja je prkosila običnosti

Analiza Pitera Bouvsa, BBC Njuz, Los Anđeles

Kada sam upoznao Kirka Daglasa 2008. imao je 91. godinu. Pričao je o godinama i o tome kako je moždani udar koji je imao 1996. godine, uticao na njegovu glumu.

„Nisam mogao uopšte da govorim", rekao mi je. „I šta onda jedan glumac može, ako već ne može da govori? Sačekaće da se u modu vrate filmovi bez tona! Otužna je to šala", smejao se.

Daglas je bio ponosan na to što se suprostavio bojkotu umetnika sa holivudske crne liste i odlučio da prkosi zabrani i radi sa filmskim stvaraocima koji su navodno imali veze sa komunistima ili gajili simpatije prema ovoj ideologiji.

Rekao je da je zbog „impulsivnog mladog Kirka" doneo odluku da stavi ime pisca Daltona Tramba, koji je tada bio na crnoj listi, na špicu filma Spartak.

Govorio je sa strašću o radu s mladim ljudima. On je pisao i blog kako bi podstakao mlade Amerikance da glasaju na poslednjim izborima.

Daglas i njegova supruga su donirali milione i milione dolara u humanitarne svrhe i pomoglo da se izgrade stotine školskih igrališta. Rekao je da je njihova filozofija: „Pre nego što umreš, probaj da uradiš nešto i za druge ljude".

Daglas je bio plodan filmski glumac, igrao je u više od 90 ostvarenja u vremenskom periodu od 1940. do 2000. godine.

Možda je najpoznatiji po ulozi u Spartaku, filmu Stenlija Kjubrika koji je osvojio četiri Oskara i koji je bio toliko popularan da je replika „Ja sam Spartak", ušla u leksikon pop kulture.

Getty Images Spartak- film u kome je igrao gladijatora koji je vodio pobunu u Rimskom carstvu

Daglas je bio nominovan tri puta za Oskara - za film Šampion (1949.), Grad iluzija (1952.) i Žudnja za životom (1956). Na kraju je dobio počasnu nagradu 1996. godina za pola veka rada u filmskoj industriji.

Glumac je jedva preživeo pad helikoptera u kom su život izgubile dve osobe 1991. godine. Pet godina kasnije, imao je moždani udar.

Daglasov sin Erik imao je 46 godina kada je preminuo zbog slučajnog predoziranja 2004.

Svetski poznat režiser Stiven Spilberg, koji je poznavao Daglasa, rekao je za magazin Holivud riporter da je Kirk uradio neviđen posao.

„Kirk je ostao ista ona filmska zvezda do samog kraja divnog života i ja sam počastvovan što sam bio mali deo poslednjih 45 godina njegovog života", rekao je Spilberg.

Nakon vesti da je preminuo, obožavaoci su se okupili oko Daglasove zvezde na holivudskoj Stazi slavnih.

„Bio je jedna od poslednjih legendi zlatne ere Holivuda. To je to. On nije mega zvezda, on je legenda", rekao je Greg Donovan, jedan od okupljenih, novinskoj agenciji AFP.

„Veoma je tužno. Mislim, znam da je živeo do 103. godine i Bog ga blagoslovio, ali nikad ne razmišljate o tome da će nas napustiti. Ovo je tužan dan za Holivud".

(BBC News, 02.06.2020)