Vestbruk nezaustavljiv za Lejkerse, Janis blistao u pobedi Baksa

Košarkaši Hjustona slavili su u jednom od derbi susreta Zapadne konferencije, na gostovanju L. A. Lejkersima, 121:111.

Do 33. trijumfa u sezoni Rokitsi su došli u odličnoj partiji Rasela Vestbruka koji je bio nezaustavljiv za odbranu ekipe iz Los Anđelesa. Postigao je 41 poen uz osam skokova i pet asistencija i tako stigao do brojke od ukupno 20.000 poena u NBA. Bio je to susret u kojem su Lejkersi bili bolji pod košem, postigli su 22 poena više od protivnika, ali su zato Rokitsi imali deset trojki više. Na poluvremenu je bilo izjednačeno (63:63), da bi treću deonicu dobio Hjuston