U Srbiji sunčano - promena temperature od ponedeljka

B92 pre 5 minuta | B92, Beta

Subota donosi pretežno sunčano vreme, posle slabog i umerenog jutarnjeg mraza na zapadu i jugozapadu zemlje i kratkotrajne magle ponegde, saopštio RHMZ.

Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus tri, najviša dnevna od tri do osam stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano vreme, posle slabog, a na širem području grada umerenog jutarnjeg mraza. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od minus šest do minus tri, najviša dnevna oko četiri stepena. Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a