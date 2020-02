Zelenović: Moguć izlazak na izbore u Šapcu

B92 pre 12 minuta | Tanjug

Gradonačelnik Šapca i član Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović ostavio je mogućnost da njegova stranka Zajedno za Srbiju izađe na lokalne izbore.

To bi se kosilo sa odlukom SzS da se bojkotuju svi izbori, na svim nivoima. Zelenović je u petak izjavio da još uvek nije doneta odluka o ucešću te stranke na lokalnim izborima u Šapcu, ali da će biti "doneta ubrzo", ne precizirajući kada bi to moglo da se desi. On je mogućnost izlaska na lokalne izbore obrazložio interesom građana Šapca i nastojanjima da se vlast u tom gradu ne prepusti Srpskoj naprednoj stranci. "Odluka koju ćemo mi doneti, biće doneta ubrzo, i