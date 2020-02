Čomić: Odluka o mom isključenju iz DS-a je već doneta. Lutovac demantuje da je Čomić isključena iz Demokratske stranke

Beta pre 2 sata

Poslanica Demokratske stranke (DS) u Skupštini Srbije Gordana Čomić izjavila je danas za TV-N1 da je već doneta odluka o njenom isključenju iz DS zbog prisustva na sednici parlamenta čime je prekinula strančki bojkota te institucije.

Zasad je objavljeno da je Etički odbor Demokratske stranke u četvrtak preporučio da Čomić bude isključena iz stranke zbog njenog dolaska istog dana u skupštinsku salu, čime je prekinula bojkot dela opozicije.

O toj preporuci Etičkog odbora DS, kako je tada objavljeno, treba da odluče Izvršni odbor i Predsedništvo stranke.

Čomić je učestvovala na sednici Skupštine jer je na dnevnom redu bio njen amandman o većem učešću žena na izbornim listama.

Posle odluke Etičkog odbora DS-a Čomić je izjavila: "Rado ću, s veseljem, snositi sve posledice koje će stranka doneti i rado ću da gledam 100 žena koje će posle sledećih izbora sigurno biti u skupštinskim klupama i 40 odsto u ostalim skupštinama".

Danas je na pitanje TV N1 o tome da li je to toliko ozbiljno kršenja partijske discipline, Čomić rekla da "očigledno jeste" i da je "to direktno rečeno odlukom Etičkog odbora".

"Ono što znam nezvanično - zaista, evo ekskluzivno za vas: da je ta odluka doneta... i ja sam rekla da sam imala svoju etičku dilemu o tome šta od dve odluke Demokratske stranke izabrati - jedno je politika: više žena na svim mestima odlučivanja i to se dogodilo, ili bojkot sednice Skupštine. Izabrala sam prvo i opet bih tako, na njima je da me isključe iz stranke", kazala je Čomić.Lutovac demantuje da je Čomić isključena iz Demokratske strankePredsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac kazao je danas da poslanica DS u Skupštini Srbije Gordana Čomić nije isključena iz te stranke, kako ona to tvrdi.

"Nije istina. Odluka nije doneta. Etički odbor je predložio pokretanje disciplinskog postupka, a ne izbacivanje iz stranke. Postupak još nije ni pokrenut. Nije korektno na ovaj način tražiti izgovore", napisao je Lutovac na društvenoj mreži Tviter.

(Beta, 02.08.2020)