Snežna oluja odnosi živote u Americi: Snažno nevreme pogodilo istok zemlje, poginulo pet osoba

Blic pre 36 minuta | Srna

Najmanje pet ljudi je poginulo, a više od 300.000 kuća i kompanija ostalo je bez struje usled snažne oluja koja je pogodila istok i jug SAD.

Oluja je najviše pogodila područje centralnog Atlantika i severoistok SAD, gde su zabeležena i tornada. Dalje na severu snažna snežna oluja blokirala je saobraćaj od područja Velikih jezera na istoku do Mejna na severu, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. Isti izvor navodi da su ledena kiša i vetar doveli do poledice na putevima od Pensilvanije do Mejna. - Oko 30 centimetara snijega očekuje se u delovima severozapadne i centralne Pensilvanije - rekao je