Đorđević: Najava transformacije Nacionalne službe za zapošljavanje

BEOGRAD - "Srbija ne može da zaustavi ljude da odu, ali ako već odluče, neka to rade legalnim putem kako bi država Srbija mogla da štiti njihova prava", izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević.

On je, gostujući na RTS-u, rekao da je Nemačka obaveštena da je Srbija obustavila odlazak medicinskih radnika, a da će naredni korak biti raskidanje ugovora. "Mi ne možemo da zaustavimo migracije. Neprimereno je da, kada svi pričamo o zaustavljanju migracija, mi to na neki način podstičemo. To bi bilo kontra onome što radimo", rekao je Đorđević. Ministar kaže da ima pokazatelja da se medicinari i građevinski radnici vraćaju. Srbija, kako kaže, napreduje, i ima plan