Kurti: Dijalog ne sme ponovo da propadne

PRIŠTINA - Novi kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da dijalog s Beogradom mora da bude dobro pripremljen, jer se ne sme dozvoliti da još jednom propadne.

U intervjuu za Radio slobodna Evropa (RSE), on je ocenio da je izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel dao novu energiju pregovorima. "On smatra da bi dogovor između Kosova i Srbije privukao mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja to uopšte ne negiram, i mislim da bi naš dogovor bio primamljiv za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju", rekao je Kurti. Tači: Dijalog s Vučićem neizbežan Kosovski