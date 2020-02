Danas pretežno sunčano, do osam stepeni

Vesti online pre 8 sati | Tanjug, Vesti online

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, s maksimalnom temperaturom do osam stepeni, saopštio je RHMZ.

Ujutru slab i umeren mraz, a na zapadu i jugozapadu zemlje ponegde i kratkotrajna magla, vetar uglavnom slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -8 do -3, dok će najviša dnevna biti između tri i osam stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano, ujutru slab mraz. Jutarnja temperatura od -6 do -3, najviša dnevna oko četiri stepena. Prema izgledima vremena do 15. februara, u nedelju u jutarnjim satima slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo