Đere propustio prilike protiv Švarcmana, Argentinac u finalu turnira u Kordobi

Laslo Đere nije uspeo da se plasira u finale teniskog turnira u Kordobi.

Od tenisera iz Sente je u polufinalu bio bolji 14. teniser sveta, Argentinac Dijego Švarcman, 6:1, 1:6, 6:2 u meču koji je trajao tačno dva sata. Bio je to meč u kojem su oba tenisera imali svoje periode igre, Švarcman je bolje počeo meč, dobio početni set, da bi Đere potom zaigrao odlično i uz dva brejka stigao do prednosti od 5:0, a nešto kasnije i do 6:1 i izjednačenja u setovima. Imao je Laslo veliku priliku da početkom seta odluke dođe do brejka, u početnom