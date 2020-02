Ujutro mraz, tokom dana sunčano i toplije

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas ujutro očekuju umeren i slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -3, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. U Beogradu ujutro slab, na širem području grada i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 do -3, najviša dnevna oko osam stepeni. U ponedeljak umereno oblačno, suvo i toplo. Krajem dana na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje mestimično s kišom, na višim planinama sa snegom i