Drecun: Borba Kurtija i Tačija ko će voditi nastavak dijaloga

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Prištini se vodi politička borba između premijera i predsednika privremenih kosovskih institucija Aljbina Kurtija i Hašima Tačija oko toga ko će od njih dvojice voditi nastavak dijaloga s Beogradom, ocenio je danas predsednik Odbora Skupštine Srbije za KiM Milovan Drecun.

On je na TV Pink rekao da poruku Tačija američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojoj mu je zahvalio na pažnji koju je posvetio Kosovu i najavljujući da će konačni sporazum sa Beogradom biti postignut uz pomoć SAD, upravo vidi kao njegov "pokušaj da ostane u igri". "Tači podseća Trampa da on treba da nastavi da vodi razgovore s Beogradom, ako do toga dođe, kao i da je on neko ko je predvidljiv, poslušan i da prihvata američke sugestije, a da je, drugim rečima, Kurti