Lepo vreme U nedelju: Danas u Srbiji sunčano i malo toplije, najviša temperatura do 11 stepeni

Kurir pre 4 sata

BEOGRAD - U Srbiji će danas, posle slabog do umerenog mraza tokom jutra, ponegde i kratkotrajne magle, vreme biti pretežno sunčano i malo toplije nego juče, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus tri stepena, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni. U Beogradu će ujutro mraz biti ;slab, a na širem području grada umeren. Tokom dana vreme će biti pretežno sunčano i malo toplije