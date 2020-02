Avion Er Srbije do Londona preusmeren ka Frankfurtu zbog nevremena

Radio 021 pre 6 sati | FoNet

Današnji let Er Srbije JU 380 iz Beograda do Londona preusmeren je u Frankfurt, usled nevremena zbog kojeg su i druge strane avio-kompanije preusmerile svoje letove na alternativne aerodrome, saopštila je Er Srbija.

"To je uobičajena procedura kada dođe do pogoršanja vremenskih uslova i uvek se primenjuje", navodi Er Srbija. Avion Er Srbije sleteo je u Frankfurt i očekuje se njegovo poletanje ka aerodromu Nikola Tesla. Svim putnicima je obezbeđen hotelski smeštaj, navedeno je u saopštenju. Zbog oluje Kiara povratni let JU 381 je otkazan i putnici su prebačeni na sutrašnji let. Putnici su obavešteni o kašnjenju i obezbeđen im je smeštaj. Za više informacija, putnici mogu da