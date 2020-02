Avion "Er Srbije" zbog oluje nije sleteo u London, preusmeren u Frankfurt

RTS pre 13 minuta

Avion "Er Srbije" koji je leteo za London, zbog nevremena je preusmeren na frankfurtski aerodrom gde je uspešno sleteo, saopšteno je iz kompanije "Er Srbija".

Oluja "Kira" koja je zahvatila Veliku Britaniju izazvala je velike probleme u avio-saobraćaju. Među letovima koi su preusmereni ili otkazani bio je i let iz Beograda. "Današnji let 'Er Srbije' JU 380 iz Beograda do Londona preusmeren je u Frankfurt, usled nevremena zbog kojeg su i druge strane avio-kompanije preusmerile svoje letove na alternativne aerodrom. To je uobičajena procedura kada dođe do pogoršanja vremenskih uslova i uvek se primenjuje", saopšteno je iz