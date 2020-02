Sutra oblačno i svežije, mestimično sa kišom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom noći očekuje se prestanak padavina. Duvaće umeren i jak vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od tri do devet, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, a padavine će prestati posle podne. Jutarnja temperatura biće oko devet, a najviša dnevna oko 12 stepeni. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno, u glavnom suvo. Do kraja nedelje biće pretežno sunčano. Biometeorološka