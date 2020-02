Broj obolelih na japanskom kruzeru raste, evakuišu se starije osobe

B92 pre 32 minuta | Tanjug

Japanske vlasti planiraju da evakuišu starije putnike i osobe sa hroničnim bolestima sa broda "Dajmond princes", za koji je uveden karantin zbog koronavirusa.

U toku noći je otkriveno novih 65 slučajeva virusa medju putnicima, tako da je broj do sada otkrivenih porastao na 161. Za sada nije poznato koliko će osoba biti evakuisano, prenosi japanska agencija Kjodo. Do sada su svi putnici na brodu, kod kojih je dijagnostifikovan virus prebačeni u bolnice u japanskom okrugu Kanagava. Kako se navodi, putnici na brodu su pod stresom, zbog produžene izolacije. Oko 3.600 putnika iz 50 zemalja i članova posade biće u karantinu do