Vreme kao usred proleća: Kišovito, tmurno, ali toplo! Kiša staje po podne, danas do 15 stepeni

Kurir pre 17 minuta

BEOGRAD - Danas će biti pretežno oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom, a posle podne prestanak padavina.

Jutarnja temperatura od tri do devet, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti umeren i jak, zapadni i jugozapadni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo svežije, povremeno s kišom. Vetar će biti umeren i jak, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura oko devet, najvisa dnevna oko 12 stepeni. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo, a samo je ponegde moguća slaba kiša. U petak pre podne u severnim i zapadnim, do kraja dana