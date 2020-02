Preko Instagrama tražio novac za fiktivne poslove u inostranstvu i tipove za klađenje

Radio 021 pre 54 minuta | 021.rs

Kragujevčanin Đ. I. (28) uhapšen je zbog više prevara.

On se sumnjiči da se od juna 2019. do februara 2020. godine preko lažnih profila na Instagramu, oštećenima predstavljao kao vlasnik hotela u inostranstvu i nudio im dobro plaćene poslove. Takođe, on je nakon upoznavanja oštećenih, uglavnom ženskog pola, tražio da uplate novac na račun njegovog rođaka iz Kragujevca za lečenje deteta ili njegovo, jer je, kako je navodio, doživeo saobraćajnu nesreću. Osumnjičeni je nudio i dojave za siguran dobitak u kladionicama,