Vučić: Sutra potpisujemo sporazum o železničkoj liniji Beograd-Priština

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Minhenu da će sutra biti potpisan okvirni sporazum o uspostavljanju železničke linije između Beograda i Prištine.

"Sporazum će sa srpske strane potpisati (direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju) Marko Đurić. To je za nas od izuzetnog značaja, jer ako uspostavimo i avio i železničku liniju i saobraćaj autoputem, to bi značilo slobodni protok ljudi, roba i usluga", rekao je Vučić novinarima posle razgovora sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Ričardom Grenelom.

Vučić je rekao da je "od izuzetnog značaja što Amerikanci veoma čvrsto, veoma tvrdo insistiraju na momentanom ukidanju (kosovskih) taksi" od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i na nastavku razgovora Beograda i Prištine.

"Zahvalan sam Grenelu na insistiranju da Priština ukine takse, jer on razume da je sve o čemu razgovaramo besmisleno ako postoje takse", naveo je Vučić.

On je rekao da Grenel sada "snažno govori" o ukidanju taksi, i dodao da je siguran da će i Srbija "u budućnosti biti izložena takvoj vrsti poruka".

"Te takse se tiču svakog građanina Srbije, jer su umanjile rast bruto domaćeg proizvoda Srbije 0,4 odsto u 2019. godini i smanjile mogućnost daljeg povećanja plata i penzija", kazao je predsednik Srbije.

On je ponovio da nastavak zvaničnih pregovora Beograda i Prištine zavisi isključivo od kosovskih taksi, i da će u slučaju njihovog ukidanja biti nastavljen dijalog, bez obzira na predizbornu kampanju i izbore u Srbiji.

Grenel i Vučić će učestvovati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji koja počinje sutra.

Zabrinut sam za situaciju u BiH, nadam se da će biti očuvan mirPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Minhenu da je zabrinut za situaciju u Bosni i Hercegovini posle odluka Ustavnog suda BiH, ali da se nada da će biti očuvani mir i stabilnost.

Posle razgovora sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Ričardom Grenelom, Vučić je novinarima rekao da je to preneo američkom diplomati i dodao da se nada da će i Srbi i Bošnjaci razumeti da je "mir prioritetni interes svih".

"Svako ko broji ljude i glave i potencijalno oružje, taj strašnu grešku pravi. Nadam se da ćemo imati snage da izbegnemo sve loše scenarije i da ćemo istovremeno da guramo ekonomiju napred", kazao je Vučić.

Ustavni sud BiH odlučio je da je vlasnik državnog poljoprivrednog zemljišta u toj zemlji država BiH, a ne entiteti. Potom je na jučerašnjem sastanku zvaničnika Republika Srpske odlučeno da srpski predstavnici u institucijama BiH neće učestvovati u donošenju odluka dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu više ne bi bilo stranih sudija.

Vučić je rekao i da je u telefonskom razgovoru sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom "osetio dozu brige i zabrinutosti" i da je "video da ga je pogodila" odluka Ustavnog suda BiH.

"U subotu, na Dan državnosti Srbije, temeljnije ću razgovarati o tome sa Dodikom. Pre sastanka s Dodikom, u subotu ću imati sastanak sa predstavnicima udruženja i organizacija iz Crne Gore, na kojem će biti predstavnici srpskog naroda iz celog regiona", rekao je Vučić.

On je kazao da "želi prvo sve da sasluša i da dobije sve informacije", a potom da sačeka da prođe neko vreme, "da razmisli o svim opcijama i da sagleda sve posledice", pre nego što donese odluku.

Vučić će sutra učestvovati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Vučić Kurtiju: Niko nema želju da pravi nove JugoslavijePovodom ocene premijera Kosova Aljbina Kurtija da je takozvani "mini Šengen" pokušaj Srbije da stvori "četvrtu Jugoslaviju", predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras u Minhenu rekao novinarima da "niko nema želju da pravi nove Jugoslavije".

"Oni kao da čitaju 'Zonu sumraka' i 'Treće oko' - uvek imaju neke zavereničke teorije i misle da se nešto krije iza neke ideje. Iza moja ideje (o mini Šengenu) krije se snažna ekonomija, bolji život i za Srbe i za Albance. Ali ja vidim da on (Kurti) to ne razume, kod njih su ideje iz ranog 19. veka suštinske ideje. Ali to je njihova stvar, ne mogu da se mešam", kazao je Vučić.

Ocenio je da su se "Jugoslavije uglavnom obile o glavu srpskom narodu", da su Srbi iz Jugoslavija "izlazili prokazani ili poniženi", a da su "neretko ostajali i bez stotina hiljada ljudi, kao u vreme Drugog svetskog rata, na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske".

Vučić će sutra učestvovati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, i imati niz sastanaka s učesnicima.

Novinarima je večeras rekao da će učestvovati na dva panela i da veruje da će na jednom od njih biti i predstavnici Albanaca s Kosova.

Minhenska bezbednosna konferencija velika prilika za investicije u SrbijuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da učešće je Minhenska bezbednosna konferencija velika priliku za privlačenje investicija.

Posle razgovora sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Ričardom Grenelom, Vučić je novinarima u Minhenu rekao da će sutra na konferenciji učestvovati na dva panela i da će imati "16 sati sastanaka".

"Na jednom panelu biću s nemačkim investitorima - to je od velikog značaja za Srbiju. Organizator konferencije Volfgang Išinger pozvao je investitore da dođu da bi Srbija mogla da se predstavi kao investiciona destinacija. To je velika čast i velika prilika", kazao je Vučić.

Naveo je da će za javnost biti zatvoren drugi panel na kojem će učestvovati, s mnogo važnih ličnosti, i da tamo očekuje predstavnike Albanaca s Kosova.

Vučić je rekao da će se sutra sastati s ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jijem, što je ocenio kao "neverovatnu čast za Srbiju", kao i s američkim senatorima i nemačkim poslanicima.

Dodao je da Srbija želi da privuče nove investitore i da "otvara granice u regionu i prema Evropi".

"Moja ideja je da za nekoliko godina, kad idete iz Srbije na zapad, nemate granice u Hrvatskoj i Mađarskoj, da nemate granice kad idete u BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju. Ako to uspemo, onda ćemo zaista da budemo slobodni u svakom smislu te reči, a ekonomski snažniji nego ikad", ocenio je Vučić.

(Beta, 02.13.2020)