VIDEO: Rekonstruisani "Pobednik" vraćen na Kalemegdan

Rekonstruisana skulptura "Pobednika" vraćena je na plato Gornjeg grada Beogradske tvrđave gde su jutros obavljeni završni radovi za predstavljanje ovog simbola srpske prestonice.

Spomenik, koji je juče dopremljen iz ateljea vajara Zorana Kuzmanovića iz Smedereva, radnici su dizalicom uspravili i ogradili zaštitnom ogradom. Remek-delo Ivana Meštrovića nalazi se u neposrednoj blizini postamenta i spremno "čeka" građane koji će moći da ga pogledaju danas od 10 do 16 časova. "Pobednik" će na postament biti vraćen sutra, a predviđeno je da cela operacija bude izvedena od 10 do 13 časova. Pobednik vas očekuje danas do 16 časova! Izvolite #pobedik