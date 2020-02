Vučić: Priče o sporazumu sa Kosovom ne zavise od političkih želja nego od kompromisa

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Minhenu, komentarišući izjavu predsednika Kosova Hašima Tačija da očekuje konačni sporazum sa Beogradom do kraja godine, da tu priču sluša već sedam godina.

„To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i spremnosti da se razgovara o kompromisu“, ocenio je Vučić u izjavi novinarima nakon što je u Nemačkoj prisustvovao potpisivanju Pisma o namerama o obnovi železničkog saobraćaja sa Kosovom i o završetku izgradnje auto-puta od Beograda do Prištine. On je ocenio da će ti infrastrukturni radovi i saobraćajno povezivanje biti od velike koristi ne samo za centralnu Srbiju već i za srpski narod na