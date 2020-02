Vučić: Sporazum sa Prištinom ne zavisi od želja, već od realnosti

RTS pre 29 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da postizanje konačnog sporazuma Beograda i Prištine ne zavisi od političkih želja, već od političke realnosti i spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu. Ponavlja da nema razgovora o statusu sve dok se ne ukinu takse. Kaže da će Srbija nastaviti da održava najbolje odnose i saradnju sa Rusijom i Kinom.

Komentarišući izjavu Hašima Tačija da očekuje potpisivanje konačnog dogovora do kraja godine, Vučić je rekao da to zavisi od političke realnosti. "Sedam godina slušam tu izjavu... To ne zavisi od političkih želja, već političke realnosti i spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu", rekao je Vučić novinarima u Minhenu, gde učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Istakao je da će uspostavljanje železničke linije Beograd–Priština i završetak