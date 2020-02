Macura odgovorila Trifunoviću: Politička scena mora da se očisti od prostakluka

B92 pre 39 minuta | B92

Predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović sinoć je prokomentarisao moguću koaliciju Tatjane Macure iz SMS i Nenada Čanka iz LSV.

On je u objavi na Tviteru istakao da "takva etička vertikala vodi direktno do ispod Plavog Mosta", naknadno odgovorivši na pitanje "Šta fali curama ispod Plavog mosta?" da se one makar ne predstavljaju kao političari. Njegova objava izazvala je reakciju predsednice Stranke Moderne Srbije koja je istakla da ovo nije ni prvi ni poslednji put da se žene u politici napadaju, kao i da politička scena mora da se očisti od prostakluka. "Svi napadi koje ovih dana