Oblačno i suvo do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 6 sati

Danas će u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo ujutro na jugu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima sneg.

U Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Uveče i tokom noći smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5, najviša od 8 do 12 stepeni. U utorak naoblačenje uz manji pad temperature, tek ponegde sa slabim padavinama (u nižim predelima kiša, na planinama sneg). Od srede umereno do potpuno oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. GZS/ Tanjug