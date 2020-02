Uhapšen zbog prevare: Falsifikovao lične karte, oštetio veliki broj ljudi - ako ga prepoznate javite MUP-u

Večernje novosti pre 4 sata | NovostiOnline

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. M. (1955) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela prevara i falsifikovanje isprave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. M. (1955) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela prevara i falsifikovanje isprave. Sumnja se da je on u više navrata u periodu od 2018. godine do februara ove godine u nekoliko banaka, upotrebom falsifikovanih ličnih karata i falsifikovane dokumentacije, sa računa većeg broja pravnih lica vršio neosnovan prenos novca. Na taj način je, kako se sumnja, ostvario korist u do sada