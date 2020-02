Vremenska prognoza: U subotu oblačno, suvo i do 12 stepeni

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Najniža temperatura od -1 do 5, najviša od 8 do 12 stepeni

U subotu će u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo ujutro na jugu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima sneg. U Negotinskoj Krajini pretežno sunčano. Uveče i tokom noći smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5, najviša od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu u subotu umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 5, najviša oko 10 stepeni.