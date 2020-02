Vreme u nedelju pretežno sunčano: Posle jutarnjeg mraza, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Vreme u Srbiji danas će nakon jutarnjeg mraza biti pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od -4 do tri, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje magla a zatim razvedravanje. Temperatura će se kretati od nula do 14 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 16. februar 2020: Očekuje se nastavak relativno povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika, ali osobe sa srčanim obolјenjima mogu osetiti izraženije tegobe tokom dana. Pospanost i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske