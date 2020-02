Da li će produženi vikend do kraja biti lep? Ubrzo stiže promena vremena, evo kada tačno!

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

U Srbiji u nedelju ujutro mestimično slab mraz, ponegde po kotlinama i rečnim dolinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, posle podne i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 3 C, najviša dnevna od 10 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutru u nizim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, posle podne i umeren, južni i