Spektakularna zakucavanja u Čikagu: Džons pobednik, Gordon „pokraden“ (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Košarkaš Majamija Derik Džons pobednik je na takmičenju u zakucavanjima na ovogodišnjem Ol-staru NBA vikendu u Čikagu.

Džons je do pobede došao posle dramatičnog finala sa igračem Orlanda Aronom Gordonom. Bilo je to veoma uzbudljivo takmičenje od početka do kraja u kojem je Džons bio bolji od favorita Arona Gordona iz Orlanda, a iza njih su ostali Pat Konoton i Dvajt Hauard. Gordon je bio na pragu pobede kada je od sudija dobio 47 poena posle zakucavanja preko Takoa Fola iz Bostona, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, kao i među ostalim košarkašima.