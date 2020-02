Sunčan dan pred nama, maksimalna dnevna 18 stepeni

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas ujutro očekuje mestimično slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren južni i jugoistocni, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od -3 do šest stepeni, najviša dnevna od 13 do 18. U Beogradu pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab i umeren juzni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedna do pet, najviša dnevna oko 17 stepeni. Narednih dana svežije. U utorak posle sunčanog jutra, tokom dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati suvo vreme. U sredu umereno oblačno, uveče i tokom