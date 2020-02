Server: Aljbin Kurti neće menjati pristup Kosova prema Srbiji

Beta pre 1 sat

Profesor vašingtonskog univerziteta Džons Hopkins, Danijel Server smatra da novi predsednik kosovske vlade Aljbin Kurti neće menjati pristup Kosova prema Srbiji, prenosi danas Glas Amerike, navodeći da je američki stručnjak za Balkan povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova ocenio i da "nema mnogo zemalja koje su postigle više tokom dvanaest godina postojanja".

"Premijer Kurti jasno je predočio da će tražiti da odnosi sa Srbijom budu zasnovani na reciprocitetu. Nisam siguran da je Beograd spreman na to, iako mislim da Kurti to s pravom traži. Ne očekujem neke značajnije pomake u odnosima dveju strana do okončanja aprilskih parlamentarnih izbora u Srbiji", smatra Server.

Na pitanje da li je ovo godina u kojoj će Kosovo postati članica Ujedinjenih nacija, Interpola i Uneska, Server je rekao da je to "prilično neizvesno, imajući u vidu protivljenje Srbije i Rusije".

"Pitanje članstva u Interpolu i Unesko može biti rešeno za jedan sat – ukoliko se Srbija saglasi. Mislim da bi to trebalo i da učini. Kada je reč o Ujedinjenim nacijama to je mnogo teže pitanje jer će, potpuno nezavisno od Beograda, Moskva to skupo pokušati da naplati od Vašingtona. Što Vašington neće želeti da učini", smatra je Server.

Povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova, Server je rekao da nema mnogo zemalja koje su postigle više tokom dvanaest godina postojanja.

Ukazujući da se ni za jednu državu ne može reći da je u potpunosti stabilna, Server napominje da je na Kosovu nedavno formirana nova demokratska vlast.

"Mediji na Kosovu su uglavnom slobodni. Ustavni sud neprekidno demonstrira samostalnost u odnosu na ostale grane vlasti. Civilni sektor je razvijen, kao uostalom, i opozicija. Zabeležen je rast u ekonomskoj sferi – imajući u vidu slabiji napredak na području Evropske unije", smatra američki stručnjak za Balkan.

Danijel Server detektuje korupciju kao jedan od najvećih problema savremenog Kosova, s kojim se, kako kaže, muče i ostale države Zapadnog Balkana.

"Netransparentne državne nabavke i nepotizam deluju kao najveći problemi kosovskog društva. Očekujem da se nove kosovske vlasti tim problemima posvete na najbolji način – kako bi eliminisale privilegije koje su uveli njihovi prethodnici dok su bili na državnim funkcijama", rekao je Server.

(Beta, 02.17.2020)