Toplije i u Beogradu: U Srbiji u ponedeljak slab mraz, preko dana sunčano i toplije

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će ujutru biti slab mraz, a po kotlinama i dolinama reka južne i zapadne Srbije kratkotrajna magla.

Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata ujutru povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do šest, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od jedan do pet, a najviša dnevna oko 17 stepeni Celzijusa. (Kurir.rs / Tanjug) Kurir Autor: Kurir