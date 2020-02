Prognoza RHMZ za februar i mart: Bez minusa, sneg samo na planinama

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Najnovija mesečna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pokazuje da se temperature neće više spuštati ispod nule, a snega će biti samo na pojedinim planinama.

"Do kraja februara u Srbiji će temperature biti oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U nižim predelima će biti prolazna naoblačenja, u brdovitim sa mešovitim padavinama, dok će se na planinama snežni prekrivač povećati od 10 do 20 centimetara. Usled jakog severozapadnog vetra u planinskim predelima doći će do pojave snežnih nanosa u noći između srede i četvrtka", kaže za Tanjug meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj. Prema njegovim rečima, u nedelju i