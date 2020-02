"Trampokrata" Blagojević, oglasio se i Tramp

B92 pre 2 sata | Tanjug

Ja sam "trampokrata" i da imam mogućnost da glasam, glasao bih za Trampa, izjavio je danas bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

"Želimo da izrazimo najdublju i večnu zahvalnost predsedniku Trampu. Nije morao to da uradi. To je čin dobrote", rekao je Blagojević ispred svoje porodične kuće u Čikagu, na kojoj je bio okačen veliki natpis "Hvala, gospodine predsedniče". On nije odgovarao na direktna pitanja, ali je neprestano tapkao maramicom posekotinu na bradi. Zbog toga se izvinio novinarima objasnivši: "Mnogo je vremena prošlo od kada sam se brijao normalnim brijačem". Blagojević (63), bivši