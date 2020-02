Uhapšen zbog marihuane

Jug press pre 6 sati

LESKOVAC Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su L.

M. (23) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod osumnjičenog pronašla oko 242 grama marihuane, navodi policija . Po nalogu višeg javnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio mu je pritvor do 30 dana