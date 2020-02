Svi lekari i medicinske sestre na Infektivnoj klinici zaslužuju orden, stolarija nije menjana od 1926. godine

Politika pre 1 sat

Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas radove na rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

Vrednost radova, započetih 17. januara, je pet miliona evra, a tri zgrade koje pripadaju Infektivnoj klinici biće obnovljene do marta naredne godine. U drugoj fazi projekta planirana je izgradnja još jednog objekta, a za to će, prema najavama, biti izdvojeno 15 miliona evra. Postojeće tri zgrade stacionara, koje će dobiti novi izgled, izgrađene su 1926. godine. To je jedina civilna infektološka ustanova na teritoriji grada Beograda i okoline i pokriva oko tri